رياضة | تطورات جديدة في شفاء محمد محمود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة في شفاء محمد محمود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة في العاصمة الألمانية برلين، لمعرفة أسباب تكرار الإصابات التي تعرض لها مؤخرا.

وقرر الطبيب المعالج فايلر، إجراء فحوصات طبية عاجلة للاعب محمد محمود والذي تعرض لتكرار إصابته بالرباط الصليبي، خلال مران الفريق الاستعداداي لاستئناف مباريات الدوري العام.

وأجرى اللاعب جراحة ناجحة في الرباط الصليبي منذ ثلاثة أسابيع في ألمانيا، ليتأكد غيابه لمدة 9 أشهر مجددا عن صفوف القلعة الحمراء.

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كان محمود غاب طوال الموسم الماضي بسبب نفس الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة سموحة، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد ضمن مباريات الدوري العام بالموسم المنقضي.

ومن المقرر أن يعود محمد محمود للقاهرة، يوم 20 من الشهر الجاري، ببرنامجه التأهيلي الموضوع لعودته للتدريبات الجماعية.

وانتقل محمد محمود إلى صفوف النادي الأهلي، قادما من صفوف وادي دجلة مقابل 15 مليون جنيها خلال فترة الانتقالات الشتوبة الماضية قبل دخوله في داومة الإصابات.