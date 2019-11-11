رياضة | عاجل.. وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفى إلى رحمة الله لاعب نادي الزمالك وبتروجيت السابق علاء علي عن عمر 31 عام بعد معاناة مع المرض .

لعب علاء علي 3 مواسم مع الفريق الأول بنادي الزمالك قبل أن ينتقل لتليفونات بني سويف في 2012 ارتدى قمصان سموحة وطلائع الجيش ودجلة والمصري ولعب في بتروجيت.

وشارك علاء علي أساسيا مع بتروجيت في الدوري وسجل هدف الفوز في شباك إنبي ، شارك مع المصري في 11 مباراة بالدوري في موسم 2016 منذ انضمامه للفريق البورسعيدي.