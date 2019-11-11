رياضة | خاص| الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي مع أحمد حجازي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي مع أحمد حجازي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، حقيقة الدخول في مفاوضات مع أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ويست بروميتش الإنجليزي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مصدر داخل إدارة التعاقدات في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365 الرياضي" إن إشاعة التفاوض مع حجازي، لن تكون أول مرة ولا الأخيرة، سيتم طرحها كل موسم بالانتقالات.

وأضاف المصدر، "حجازي يعد من الأسماء القوية التي من الممكن أن تتواجد داخل القلعة الحمراء مجددا، ولكن لم يتم طرح إسمه سواء على الجهاز الفني أو لجنة التخطيط لحسم أمره".

وأتم المصدر تصريحاته"حجازي يتواجد حاليا مع فريقه ويشارك بصفة أساسية، ولا أعتقد أنه يملك رغبة العودة إلى القاهرة في الوقت الحالي، قد يكون هذا مستقبلا إذا رغب في ذلك بالتأكيد سيكون هناك خط مفاوضات لضمه".

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ويستأنف الفريق تدريباته اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون والجهاز الفني لمدة 4 أيام بعد إنتهاء معسكر الفريق مؤخرا بالإمارات.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة، يوم 25 من الشهر الجاري، على ملعب الأخير بالغردقة، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

كما يحضر الفريق لمواجهة النجم الساحلي التونسي، يوم 29 من الشهر الجاري على الملعب الأوليمبي في رادس، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا والتي تضم أيضا كل من "الهلال السوداني، وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي".