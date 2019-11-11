رياضة | تبخر طمع نجم برشلونة في يوفنتوس

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كشفت تقارير صحفية إيطالية عن العقبة الوحيدة التي تقف حيال انتقال الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب فريق برشلونة إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وبات راكيتيتش قريبًا من الرحيل عن برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل ابتعاده عن تشكيل الفريق الكتالوني هذا الموسم، وعدم اعتماد الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق عليه في التشكيل الأساسي.

وفقا لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" فإن يوفنتوس يرغب في ضم راكيتيتش لكن هناك عقبة تمنع إتمام الصفقة.

وأضاف الموقع بأن راكيتيتش يحصل على راتب سنوي 8 مليون يورو من برشلونة، وهو عائق أمام وصول محتمل للكرواتي إلى اليوفي، لأن النادي الايطالي غير مستعد لدفع مثل هذا المبلغ.