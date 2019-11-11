كاسانو يحذر رونالدو بعد مغادرته ملعب مباراة يوفنتوس وميلان

الإثنين 11 نوفمبر 2019

حذر البرتغالي أنطونيو كاسانو، مهاجم فربق يوفنتوس السابق، مواطنه كريستيانو رونالدو، من تكرار خروجه من ملعب المباراة أثناء إستكمالها.



نتيجة مباراة يوفنتوس وميلان

وحقق يوفنتوس الفوز على ميلان بهدف نظيف سجله باولو ديبالا، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي.

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وكان كريستيانو قد استبدل في الدقيقة 54 من الشوط الثاني وحل مكانه باولو ديبالا صاحب الهدف الوحيد، وخرج غاضبًا من التبديل، ورفض الجلوس على مقاعد البدلاء، ليغادر أرضية الملعب بالكامل.

وتحدث كاسانو في تصريحات تلفزيونية لشبكة "ميديا ست" الإيطالية، قائلا: "لا يمكنه مغادرة الملعب قبل نهاية المباراة، لأن هناك تحليل منشطات".

وواصل:" فعلت نفس الشيء عندما كنت لاعبًا مع روما أمام لاتسيو، واضطررت للعودة مرة أخرى للملعب حتى لا أتعرض للإيقاف لمدة عامين".

ويحتل البيانكونيري صدارة ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الإنتر أقرب ملاحقيه.