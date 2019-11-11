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شكرا لقرائتكم خبر عن المرض اللعين ينتصر على علاء علي والان مع التفاصيل
الإثنين 11 نوفمبر 2019
رحل علاء علي نجم الزمالك وبتروجيت السابق نتيجة للمرض الخبيت، حيث الصراع القصير مع المرض اللعين والوفاة في سكون تام.
وكان السرطان نهاية لحياة اللاعب صاحب الواحد وثلاثين عاما، بحيث أنه لم يتحمل الكثير به وتوفى سريععا ليستريح من اللام هذا المرض القاتل.
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