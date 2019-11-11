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قائد ريفر بليت يعترف بإقتراب المدرب جاياردو الي برشلونة 

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محمد حسين 0 تبليغ

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الإثنين 11 نوفمبر 2019

يعيش النادي الكتالوني برشلونة فترة صعبة مع مدربه الحالي "ارنستو فالفيردي" الذي علي الرغم من مساعدة الادارة ودعمه له بالصفقات الثقيلة وجلب النجوم مثل جريزمان ، ودي يونج، وارتور ، كوتينهو، عثمان ديمبلي الا وان المدرب قد اظهر تواضعه الفني في عالم التدريب.

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وارتبط اسم مارسيلو جاياردوالمدير الفني لريفر بليت بتدريب برشلونة في الفترة المقبلة بسبب النتائج السلبية والمستوى المتذبذب للبارسا تحت قيادة فالفيردي في الآونة الأخيرة.

وعلق ليو بونزيو مدافع ريفر بليت المخضرم على الشائعات التي ربطت مدربه غاياردو بتدريب برشلونة، حيث قال في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ‘‘موندو ديبورتيفو‘‘ الإسبانية: ‘‘غاياردو جاهز لجعل هذه القفزة في مشواره التدريبي‘‘.

وأضاف: ‘‘يمكنه قيادة برشلونة، لأنه قادر على قيادة المنتخب الأرجنتيني، وأيضًا يمكنه قيادة بعض الأندية الأوروبية، متأكد من ذلك‘‘.

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