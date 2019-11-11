مفاجأة .. مانشستر يونايتد يريد ضم نجمه السابق

الإثنين 11 نوفمبر 2019

أفادت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قد يتحرك لضم مهاجمه السابق السويدي "زلاتان إبراهيموفيتش" خلال فترة الإنتقالات الشتوية.



ويسعى المدير الفني النرويجي للشياطين الحمر "أولي جونار سولشاير" للتعاقد مع مهاجم بديل للنجم الإنجليزي الدولي ماركوس راشفورد.

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وبحسب شبكة "توتو ميركاتو" فإن مسئولي اليونايتد يدرسون إمكانية إعادة صاحب الـ 38 عاماً لملعب أولد ترافورد مرة أخرى.

وإرتبط "إبرا كادبرا" بالإنضمام للثنائي الإيطالي ميلان ونابولي خلال فترة الإنتقالات الشتوية في يناير القادم.

وإنضم إبرا لليونايتد في صيف عام 2016 قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث سجل 28 هدفاً في جميع المسابقات مع النادي، وحقق لقبي الدوري الأوروبي وكأس الرابطة الإنجليزية، قبل أن يتلقى إصابة قوية على مستوى الركبة.

ويعد إبراهيموفيتش غير مرتبط بأي ناد في الوقت الحالي بعد أن أنهى تعاقده مع ناديه السابق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي الذي سجل بقميصه 53 هدف خلال 58 مباراة.