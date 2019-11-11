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شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برتغالي يعرض نفسه علي ريال مدريد والان مع التفاصيل
الإثنين 11 نوفمبر 2019
ذكرت صحيفة "دون بالون” الإسبانية أن برونو فيرنانديز لاعب وسط سبورتينج لشبونة يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد وقد أبلغ مسؤولي الملكي برغبته في الانضمام في أسرع وقت وأنه يستطيع إقناع ناديه بقبول العرض المقدم.
وكان ريال مدريد قد وضع برونو فيرنانديز ضمن قائمة اهتمامته في الميركاتو الصيفي الماضي ورغم عدم الوصول لاتفاق وقتها مع ناديه البرتغالي لكن فلورنتينو بيريز قد أخبر كشافي الريال بضرورة متابعة اللاعب البالغ من العمر “25 سنة”.
ويطمح نادي ريال مدريد ومدربه فلورنتينو بيريز أن يتعاقد مع لاعبين مميزين في فترة الانتقالات القادمة في يناير 2020 وأيضاً في ميركاتو الصيف.
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