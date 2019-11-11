ساري يفجر مفاجأة حول أزمة رونالدو

الإثنين 11 نوفمبر 2019

أوضح المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس حيثيات قراره في مباراة أمس أمام ميلان، حين قرر سحب رونالدو في الدقيقة 55 من المباراة التي فاز بها فريقه بهدف نظيف في الجولة 12 من الدوري الإيطالي.



وظهر الدون غاضباً أثناء خروجه من أرضية ملعب "أليانز ستاديوم" وغادر ملعب المباراة قبل النهاية بخمس دقائق.

وصرح ساري لشبكة "سكاي سبورتس" : "يجب أن نوجه الشكر لرونالدو، لقد لعب الكثير من المواجهات في ظل مشاكل جسدية".

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وتابع: "قمت بإستبداله لأنه ليس جيداً، من الطبيعي أن يخرج رونالدو غاضباً".

وأضاف: "تعرض رونالدو لكدمه كبيرة منذ فترة، هو لا يتدرب بشكل جيد".

وكان رونالدو قد غادر مباراة الأمس في الدقيقة 55 للمرة الأولى في مسيرته مع اليوفي، كما تم إستبداله في مبارتين متتاليتين للمرة الأولى منذ إنضمامه من ريال مدريد في صيف 2018.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب أندية الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة.