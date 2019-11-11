شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الزمالك ينعى نجمه السابق علاء علي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصدر نادي الزمالك بياناً نعى خلاله لاعبه السابق علاء على، والذي توفي ظهر اليوم الإثنين، بعد صراع مع المرض.

وكتب النادي الأبيض في بيانه: «ينعى نادي الزمالك علاء على نجم الفريق الأول لكرة القدم الأسبق، والذي وافته المنية اليوم.. رحم الله اللاعب وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان».