شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الزمالك ينعى نجمه السابق علاء علي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أصدر نادي الزمالك بياناً نعى خلاله لاعبه السابق علاء على، والذي توفي ظهر اليوم الإثنين، بعد صراع مع المرض.
وكتب النادي الأبيض في بيانه: «ينعى نادي الزمالك علاء على نجم الفريق الأول لكرة القدم الأسبق، والذي وافته المنية اليوم.. رحم الله اللاعب وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان».
كانت هذه تفاصيل خبر نادي الزمالك ينعى نجمه السابق علاء علي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.