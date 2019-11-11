شكرا لقرائتكم خبر عن المصري ينعى لاعبه السابق علاء علي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أصدر النادي المصري بياناً نعى خلاله لاعبه السابق علاء على، والذي توفي ظهر اليوم الإثنين، بعد صراع مع المرض.
وجاء نص البيان كالتالي: «النادي المصري ينعى بخالص الحزن والأسى وفاة لاعبه السابق علاء على والذي رحل إلى جوار ربه منذ قليل
والنادي المصري إذ ينعى نجمه السابق فإنه يتوجه بخالص العزاء والمواساة لجماهير الكرة المصرية، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان«.
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