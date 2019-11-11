شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة علاء علي لاعب الزمالك السابق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
توفي علاء على، لاعب الزمالك السابق، اليوم الإثنين، عن عمر يناهز الـ31 عاما، بعد معاناة مع المرض.
ولعب علاء علي في صفوف الناشئين بالزمالك، قبل تصعيده إلى صفوف الفريق الأول، ولعب كذلك في صفوف الجونة وسموحة والمصري ووادي دجلة وبتروجيت.
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