شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة سامورا تشيد بتجهيزات استضافة حفل الأفضل في أفريقيا بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت منطقة سهل حشيش بالغردقة زيارة فاطمة سامورا، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مع وفد الاتحاد الدولي للعبة، لبحث الاستعدادات الخاصة بالتجهيز لحفل الأفضل في أفريقيا، الذي سيقام في مصر.

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وأشادت سامورا ووفد الاتحاد الدولي بالتجهيزات التي تتم لاستضافة الحفل، وأنها تسير حسب المواعيد المقررة للتنفيذ، وحسب التعاقد الموقع مع الجهة المستضيفة، كما شهد مقر الاحتفال زيارة لجنة الأمن بالاتحاد الأفريقي لتجهيز الترتيبات الأمنية.

وقال كامل أبوعلي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالغردقة، إن حفل اختيار أحسن لاعب في القارة الأفريقية لعام 2019 سيكون في الأسبوع الأول من شهر يناير 2020، بأحد المنتجعات السياحية الكبرى بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة، وأنه من المتوقع أن يحظى الحفل بمتابعة مليار شخص من مختلف القارات، حيث يقام مساء ٧ يناير المقبل.

وأكد «أبوعلي» لـ«المصري اليوم»، أن مصر ستنظم حفلا يبهر العالم، مثلما حدث بتنظيم باهر لكأس الأمم الأفريقية، وسيكون مفاجأة للجميع، وأن الحفل سيعد ترويجا عالميا لمصر بشكل عام، والغردقة بشكل خاص.