تعرف على المرض الذى أودي بحياة علاء علي نجم الزمالك الأسبق...

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جدة - عمرو شويل وفاة علاء علي
فوجئت الجماهير المصرية منذ دقائق قليلة بإعلان خبر وفاة علاء علي نجم نادي الزمالك الأسبق، فى صدمة كبري للوسط الرياضي المصري بشكل عام.
ويبلغ علاء علي فى الوقت الحالي 31 عام ويكشف الخليج 365، تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة نجم الزمالك الأسبق، الذى عاني خلالها من تدهور فى حالته الصحية.
وتوفي علاء علي صباح اليوم الاثنين بعد صراع مع المرض الخبيث حيث اكتشف اللاعب إصابته بورم على المخ وخضع لعلاج مكثف طوال الفترة الماضية.
ووفقا لمصادر مقربة من نجم الزمالك الأسبق، خضع علاء علي لعملية جراحية لإزالة الورم المتواجد على المخ، منذ فترة قبل أن يتوفاه الله.
مسيرة علاء علي الكروية
وشارك علاء علي فى صفوف نادي الزمالك، لمدة 3 مواسم مع الفريق الأول ثم أنتقل لنادي تليفونات بني سويف عام 2012، ولعب للعديد من الأندية بعدها أبرزها سموحة وطلائع الجيش ودجلة والمصري وبتروجت.
وأعلن عامر عامر حارس الإنتاج الحربي وفاة علاء علي نجم الزمالك وبتروجت السابق بعد صراع مع المرض، كما قام بعض زملاء اللاعب بنعيه عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك منهم محمد عبد الله.
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