شكرا لقرائتكم بريزنتيشن تنعي علاء علي نجم الزمالك السابق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علاء علي

نعى شركة بريزنتيشن سبورت ورئيس مجلس الأدارة والمدير التنفيذى وكافة العاملين بالشركة، لاعب نادي الزمالك السابق علاء علي، الذى وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض الخبيث، عقب إجراء عملية جراحية قبل أن يتوفاه الله .

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة بريزنتيشن سبورت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلة: "شركة بريزنتيشن سبورت ورئيس مجلس الأدارة والمدير التنفيذى وكافة العاملين بالشركة يتقدمون بخالص العزاء والمواساة لجماهير الكرة المصرية فى وفاة اللاعب علاء علي والذى رحل إلى جوار ربه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته"