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شاهد كيف نعي الزمالك لاعبه الأسبق علاء علي...

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جدة - عمرو شويل الزمالك ينعي علاء علي

نعى نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، لاعبه السابق علاء علي، الذى وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض الخبيث، عقب إجراء عملية جراحية قبل أن يتوفاه الله .

 

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "ينعي نادي الزمالك ببالغ الحزن والآسى وفاة لاعبه الأسبق علاء علي، نسأل الله تعالى أن يرحمه ويلهم ذويه الصبر والسلوان" 

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الزمالك

 

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