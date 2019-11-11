شكرا لقرائتكم عمر جابر ناعياً علاء علي : ربنا يرحمك يا علاء ويصبر أهلك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى عمر جابر لاعب نادي بيراميدز والزمالك السابق والمنتخب الوطنى، زميله علاء علي لاعب الزمالك السابق، الذى توفى منذ قليل بعد صراع مع المرض الخبيث، عقب إجراء عملية جراحية قبل أن يتوفاه الله . ونشر عمر جابر على صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة ناعياً علاء علي قائلا: "ربنا يرحمك يا علاء ويصبر أهلك يارب".

علاء علي

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