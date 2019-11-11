شكرا لقرائتكم وفاة علاء علي لاعب الزمالك السابق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توفي علاء علي لاعب الزمالك السابق، منذ قليل بعد صراع مع المرض. ويتقدم "الخليج 365"، بخالص العزاء لأسرة لاعب نادي الزمالك السابق متمنيا لأهله الصبر والسلوان.

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