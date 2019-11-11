شكرا لقرائتكم المقاولون عن عودة معروف يوسف للزمالك: مسئولو الأبيض لم يفتحوا هذا الأمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
معروف يوسف وإعارته للمقاولون
عقد معروف يوسف مع المقاولون
رد المقاولون
من جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، في تصريحات خاصة أن اللاعب ومسئولو الزمالك لم يفتحوا هذا الأمر مع المقاولون مطلقاً خلال الفترة الماضية، خاصة أن المسابقة ما زالت متوقفة واللاعب لم يحصل على فرصته الكاملة في المشاركة مع ذئاب الجبل.
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