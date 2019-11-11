شكرا لقرائتكم المقاولون عن عودة معروف يوسف للزمالك: مسئولو الأبيض لم يفتحوا هذا الأمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ترددت الكثير من الأنباء في الفترة الأخيرة عن احتمالية عودة معروف يوسف لاعب الزمالك المعار إلى المقاولون العرب، إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المرتقبة.

معروف يوسف وإعارته للمقاولون

مسئولو المقاولون العرب كانو قد نجحوا فى استعارة النيجيرى معروف يوسف مدافع وسط الزمالك لمدة موسم خلال الميركاتو الصيفى الماضي، في أقوى صفقات ذئاب الجبل لتدعيم الفريق الأول بقيادة عماد النحاس.

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عقد معروف يوسف مع المقاولون

يتضمن العقد الخاص بمعروف يوسف مع المقاولون العرب شرطاً بموافقة ذئاب الجبل على عودة اللاعب إلى الزمالك إذا رغب مسئولو القلعة البيضاء في ذلك ولكن بشرط أن يدفع الزمالك مقابل مادي للمقاولون نظير استعادة النيجيري.

رد المقاولون

من جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، في تصريحات خاصة أن اللاعب ومسئولو الزمالك لم يفتحوا هذا الأمر مع المقاولون مطلقاً خلال الفترة الماضية، خاصة أن المسابقة ما زالت متوقفة واللاعب لم يحصل على فرصته الكاملة في المشاركة مع ذئاب الجبل.