شكرا لقرائتكم إيفانز مدافع ليستر يقلل من فرص فوز فريقه بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال جوني إيفانز، مدافع ليستر سيتي، إنه من المبكر جداً الحديث عن إمكانية المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رغم عرض قوي والفوز 2-صفر على أرسنال والتقدم إلى المركز الثاني.

وسجل جيمي فاردي وجيمس ماديسون هدفين في استاد كينغ باور يوم السبت، ليحقق ليستر فوزه السادس في آخر سبع مباريات وجاءت الهزيمة الوحيدة أمام ليفربول المتصدر.

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ويملك فريق براندن روجرز نقطة واحدة إضافية عما حصده حتى نفس المرحلة من موسم 2015-2016 عندما فاجأ الجميع بإحراز لقب الدوري لأول مرة، لكن إيفانز قلل من شأن التوقعات قبل خوض الكثير من المباريات في الأسابيع المقبلة.

وقال إيفانز للصحافيين: لا أعتقد أنه سيمكن الحكم على موقفنا حتى نصل إلى فترة عيد الميلاد. لقد أظهرنا قدرتنا على القتال في المباريات لكن يجب أن نواصل ما نفعله ونرى كيف ستصبح الأمور، لدينا ثقة كبيرة في الوقت الحالي لكن الفترة المقبلة، وخاصة مع الوصول إلى عيد الميلاد، ستمثل اختباراً للجميع في التشكيلة.

وسيلعب ليستر في المباريات الخمس المقبلة في الدوري مع فرق في النصف الثاني من جدول الترتيب قبل أن يواجه ليفربول ومانشستر سيتي حامل اللقب الشهر المقبل.