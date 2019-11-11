شكرا لقرائتكم خبر عن عامر عامر يعلن وفاة علاء على لاعب الزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عامر عامر حارس الإنتاج الحربى وفاة علاء على نجم الزمالك وبتروجت السابق بعد صراع مع المرض.

عامر عامر ونعى بعض زملاء علاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ومنهم محمد عبد الله.

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