شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: معروف يوسف يعود للزمالك فى الميركاتو الشتوى.. بشرط والان مع تفاصيل الخبر
مسئولو المقاولون العرب نجحوا فى استعارة النيجيرى معروف يوسف، مدافع وسط الزمالك، لمدة موسم خلال الميركاتو الصيفى الماضى، فى أقوى صفقات ذئاب الجبل لتدعيم الفريق الأول بقيادة عماد النحاس.عقد معروف يوسف مع المقاولونيتضمن العقد الخاص بمعروف يوسف مع المقاولون العرب شرطاً بموافقة ذئاب الجبل على عودة اللاعب إلى الزمالك، إذا رغب مسئولو القلعة البيضاء فى ذلك، ولكن بشرط أن يدفع الزمالك مقابلا ماديا للمقاولون نظير استعادة النيجيرى. رد المقاولون من جهته أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، في تصريحات خاصة، أن اللاعب ومسئولى الزمالك لم يفتحوا هذا الملف مع المقاولون مطلقاً خلال الفترة الماضية، خاصة أن المسابقة ما زالت متوقفة واللاعب لم يحصل على فرصته الكاملة فى المشاركة مع ذئاب الجبل.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون: معروف يوسف يعود للزمالك فى الميركاتو الشتوى.. بشرط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.