شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: معروف يوسف يعود للزمالك فى الميركاتو الشتوى.. بشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترددت الكثير من الأنباء فى الفترة الأخيرة عن احتمالية عودة معروف يوسف لاعب الزمالك المعار إلى المقاولون العرب، إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المرتقبة. معروف يوسف وإعارته للمقاولون

مسئولو المقاولون العرب نجحوا فى استعارة النيجيرى معروف يوسف، مدافع وسط الزمالك، لمدة موسم خلال الميركاتو الصيفى الماضى، فى أقوى صفقات ذئاب الجبل لتدعيم الفريق الأول بقيادة عماد النحاس.

عقد معروف يوسف مع المقاولونيتضمن العقد الخاص بمعروف يوسف مع المقاولون العرب شرطاً بموافقة ذئاب الجبل على عودة اللاعب إلى الزمالك، إذا رغب مسئولو القلعة البيضاء فى ذلك، ولكن بشرط أن يدفع الزمالك مقابلا ماديا للمقاولون نظير استعادة النيجيرى. رد المقاولون من جهته أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، في تصريحات خاصة، أن اللاعب ومسئولى الزمالك لم يفتحوا هذا الملف مع المقاولون مطلقاً خلال الفترة الماضية، خاصة أن المسابقة ما زالت متوقفة واللاعب لم يحصل على فرصته الكاملة فى المشاركة مع ذئاب الجبل.