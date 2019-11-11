شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ملخص مباريات الجولة الأولى ببطولة أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم منافسات الجولة الثانية من بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر وتستمر حتى 22 نوفمبر الجارى.

وقبل بدء صافرة مباريات الجولة الثانية نلقى الضوء على أهم نتائج مباريات الجولة الأولى، والتى وصلت إلى 4 مواجهات، حيث التقى المنتخب الوطنى مع مالى، وغانا مع الكاميرون، بينما التقى جنوب أفريقيا مع زامبيا، ونيجيريا مع كوت ديفوار.

مصر 1 - 0 مالى

نجح المنتخب الأولمبى في تحقيق الفوز علي منتخب مالى، بهدف نظيف سجله مصطفى محمد، فى المباراة التى أقيمت بينهما بستاد القاهرة الدولى .

ويقع منتخب مصر الأولمبى ونظيره المالى فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كلاً من الكاميرون وغانا ويشارك في البطولة 8 منتخبات مقسمين إلى مجموعتين ويتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020

غانا 1 - 1 الكاميرون

اقتنص منتخب غانا الأولمبى تعادلا مثيرا من نظيره منتخب الكاميرون، بنتيجة 1 – 1،

وفى الشوط الثانى نجح منتخب الكاميرون فى تسجيل هدف التقدم عن طريق لاعبه فرانك جونيور فى الدقيقة 60، من تصويبة رائعة، من ضربة حرة مباشرة.

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ولكن نجح حبيب محمد لاعب منتخب غانا فى إدراك هدف التعادل لمنتخب النجوم السواء فى الدقيقة 87 من زمن اللقاء.

كوت ديفوار 1 - 0 نيجيريا

كوت ديفوار و نيجيريا

حقق منتخب كوت ديفوار فوزًا مهمًا على منتخب نيجيريا بهدف مثير للجدل جاء من ضربة جزاء احتسبها الحكم المصري محمد معروف، وذلك فى قمة المجموعة الثانية بين المنتخبين فى بطولة أمم أفريقيا المؤهلة للأولمبياد.

سجل الهدف اللاعب جاناكا فى الدقيقة 71 من زمن اللقاء

زامبيا وجنوب أفريقيا حبايب

تقاسم منتخبا زامبيا وجنوب أفريقيا نقاط المباراة التى جمعتها واكتفى الفريقان بالتعادل السلبى على استاد السلام بافتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية بالبطولة.