سوبر كورة.. بنت فى ملاعب الرجال.. نور مسعد: بيعاكسونى "يا مزة مكانك المطبخ"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت الحكمة المغربية فتيحة الجرمومى الأنظار فى مباراة جنوب أفريقيا وزامبيا ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بعد إدارتها للمباراة فى البطولة التى تستضيفها مصر. سوبر كورة تواصل مع نور مسعد إحدى المحكمات المصريات والتى تدير مباريات للرجال فى مسابقة الدورى وكان معها الحوار التالى.. لقراءة الحوار كاملا عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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