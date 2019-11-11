شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: وفاة نجم الزمالك وبتروجيت السابق والان مع التفاصيل

الإثنين 11 نوفمبر 2019 تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك انستجرام تويتر خبر مفجع لمشجعي كرة القدم ونادي الزمالك، حيث انتشرت عدة أخبار عن وفاة لاعب الفريق السابق علاء علي.

وتم تأكيد الخبر، عبر تدوينة من صديقه الحارس عامر عامر نجم الانتاج الحربي ومنتخب مصر. Advertisements جدير بالذكر أن علاء علي، قد لعب لأندية الزمالك _ بتروجيت_ طلائع الجيش، وادي دجلة وعدد اخر من الأندية.

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