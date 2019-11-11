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يوفنتوس يرغب في تجديد عقد هيجوايين 

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محمد حسين 0 تبليغ

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الإثنين 11 نوفمبر 2019

صرح المدير الرياضى لنادى يوفنتوس فى تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"عن هجوايين، "إنه يلعب بشكل جيد، وفى نظرى كان دائمًا واحدًا من أفضل ثلاثة مهاجمين فى العالم، إنه يفعل ما نتوقعه منه، إنه رجل جميل بالإضافة إلى أنه لاعب رائع ونحن سعداء به للغاية".

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وأضاف، "على مدار الصيف، كما قلت مرات عديدة، كانت لدينا فرص فى السوق وكان لدى جونزالو هذه النية المطلقة للبقاء هنا، تحدثنا كثيرًا، لأنه فى موسمه السابق هنا، وقبل إعارة ميلان، لم يكن هو نفسه مقتنعًا تمامًا بفكرة البقاء فى يوفنتوس".

وينتهي عقد المهاجم الأرجنتينى جونزالو هيجواين البالغ من العمر 31 عامًا مع يوفنتوس فى يونيو 2021‪ ‬، وبعد الاداء الجيد الذي يقدمه اللاعب مع الفريق في الفترة الحالية  بات قريبا من تجديد عقده مع الفريق .

جدير بالذكر أن هيجواين لعب 14 مباراة مع يوفنتوس منذ انطلاق الموسم لحساب جميع المسابقات وسجل خلالهم ثلاث أهداف.

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