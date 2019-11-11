انريكي يرفض خلافة ايمري وتدريب ارسنال 

الإثنين 11 نوفمبر 2019

انريكي

ذكرت صحيفة ذا صن" البريطانية، بإن إنريكي غير مهتم بتولي المهمة الفنية لآرسنال، مضيفة بأن مدرب البارسا السابق لا يفكر في العودة إلى كرة القدم في الوقت الحالي.

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واضافت الصحيفة أن إنريكي رغم أنه لا يفكر في منصب المدير الفني لآرسنال، إلا أنه يفضل بناء مشروع جديد، حيث لا يرغب في الوصول للفريق في فترة منتصف الموسم.

وقاد انريكي منتخب اسبانيا عدة مباريات ، ولكنه ابتعد عن التدريب بعد وفاة ابنته التي كانت تصارع مرض السرطان ، مما اثار صدمة للمدرب الاسباني الذي لايفكر في العودة الي كرة القدم في الوقت الحالي .

ويعاني آرسنال من تراجع على مستوى النتائج في الدوري الإنجليزي، حيث بات يحتل المركز السادس، بعدما خسر أول أمس السبت، أمام ليستر سيتي بثنائية دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 12.