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شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد فعل من كريستيانو رونالدو بعد مباراة يوفنتوس وميلان والان مع التفاصيل
الإثنين 11 نوفمبر 2019
عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، عن سعادته بتحقيق الفوز الذي حققه فريقه أمام ميلان، أمس الأحد، مؤكدا أهمية ذلك الفوز.
نتيجة مباراة يوفنتوس وميلان
وحقق يوفنتوس الفوز على ميلان بهدف نظيف سجله باولو ديبالا، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي.
وكان كريستيانو قد استبدل في الدقيقة 54 من الشوط الثاني وحل مكانه باولو ديبالا صاحب الهدف الوحيد، وخرج غاضبًا من التبديل، ورفض الجلوس على مقاعد البدلاء، ليغادر أرضية الملعب بالكامل.
ونشر رونالدو صورة له من المباراة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "مباراة صعبة وفوز هام".
ويحتل البيانكونيري صدارة ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الإنتر أقرب ملاحقيه.
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