كانتي يرفض الإنضمام الي ريال مدريد 

الإثنين 11 نوفمبر 2019

ذكرت صحيفة "ذا صن"أن كانتي يريد البقاء في تشيلسي لعدة سنوات، موضحة أن اللاعب يرفض سماع عروض الأندية المهتمة بالتعاقد معه بما في ذلك ريال مدريد بشكل خاص.

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واضافت الصحيفة ان كانتي لا نية له في مغادرة النادي اللندني قائلا؛أتطلع للبقاء حتى نهاية عقدي، هذا هو النادي الذي نموت فيه كثيرًا وانا سعيد لإرتداء هذا القميص

الجدير بالذكر ان كانتي مرتبط بعقد مع البلوز حتي عام ٢٠٢٣ ، ويريد مواصلة اللعب مع الفريق حتي نهاية مسيرته الكروية ، وتسعي ادارةً النادي الي التجديد لنجم وسط الفريق في الوقت الحالي .

ويحتل تشيلسي المركز الثالث ولا يفصله عن المركز الثاني سوي فرق الاهداف مع ليستر سيتي بعد تعثر المان سيتي امام ليفربول امس في ملعب الانفيلد بنتيجة ٣/١ ليحتل السيتي المركز الرابع .