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شكرا لقرائتكم خبر عن كوادرادو يقترب من تجديد عقده مع يوفنتوس والان مع التفاصيل
الإثنين 11 نوفمبر 2019
اقترب الكولومبي خوان كوادرادو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي من تجديد عقده، والإستمرار مع فريقه، خلال الفترة المقبلة.
سبب تجديد عقد اللاعب
جاء سبب تجديد عقد اللاعب، بعد المستوى المميز الذي يظهر به منذ بداية الموسم مع الفريق، تحت قيادة الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق.
مركز مختلف للدولي الكولومبي
ويشارك كوادرادو مع البيانكونيري، في مركز مختلف، حيث يلعب الدولي الكولومبي في مركز الظهير الأيمن، ويقدم مستويات خرافية مع الفريق، بالمشاركة مع الدولي البرازيلي دانيلو.
وانضم صاحب الـ31 عامًا من صفوف تشيلسي في صيف 2015، ولعب مع يوفنتوس أكثر من 150 مباراة بجميع المسابقات.
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