اخبار الرياضه

كوادرادو يقترب من تجديد عقده مع يوفنتوس

0 نشر
محمد الدمتناوي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كوادرادو يقترب من تجديد عقده مع يوفنتوس والان مع التفاصيل

الإثنين 11 نوفمبر 2019

اقترب الكولومبي خوان كوادرادو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي من تجديد عقده، والإستمرار مع فريقه، خلال الفترة المقبلة.

سبب تجديد عقد اللاعب

Advertisements

جاء سبب تجديد عقد اللاعب، بعد المستوى المميز الذي يظهر به منذ بداية الموسم مع الفريق، تحت قيادة الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق.

مركز مختلف للدولي الكولومبي

ويشارك كوادرادو مع البيانكونيري، في مركز مختلف، حيث يلعب الدولي الكولومبي في مركز الظهير الأيمن، ويقدم مستويات خرافية مع الفريق، بالمشاركة مع الدولي البرازيلي دانيلو.

وانضم صاحب الـ31 عامًا من صفوف في صيف 2015، ولعب مع يوفنتوس أكثر من 150 مباراة بجميع المسابقات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كوادرادو يقترب من تجديد عقده مع يوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا