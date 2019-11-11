رقم قياسي جديد لمحمد صلاح بعد الفوز على مانشستر سيتي

الإثنين 11 نوفمبر 2019

حقق الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، رقم مميز جديد، بعد مباراة فريقة أمام مانشستر سيتي أمس الأحد، في البريميرليج.



ونجح الفرعون المصري في تسجيل هدف ليفربول الثاني، برأسية رائعة في شباك الحارس كلاوديو برافو، وساهم في فوز فريقه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "آنفيلد".

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وبحسب موقع الدوري الإنجليزي الرسمي، فإن محمد صلاح قد عادل عدد الأهداف التي سجلها يايا توريه لاعب مانشستر سيتي السابق ومنتخب كوت ديفوار، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث وصل محمد صلاح لهدفه رقم 62 في بطولة الدوري، مع ناديي تشيلسي وليفربول خلال 98 مباراة وهو نفس عدد الأهداف الذي سجله توريه في 230 مباراة.

وأكد الموقع، أن صلاح صنع 22 هدفاً حتى الأن، ببنما يتفوق عليه يايا تورية، حيث صنع 32 هدفاً قبل رحيله عن البريميرليج.

ويتفوق على صلاح كلاً من ديديه دروجبا هداف تشيلسي السابق برصيد 104 أهداف، إيمانويل أديبايور برصيد 97 هدف، ياكوبو أجيبيني برصيد 95 هدف، ساديو ماني زميله في الفريق برصيد 73 هدف.