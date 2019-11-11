فان دايك يتحدث عن إمكانية تحقيق ليفربول لقب الدوري بعد الفوز على مانشستر سيتي

الإثنين 11 نوفمبر 2019

تحدث الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، عن إمكانية تحقيق الريدز لقب الدوري الإنجليزي بعد الفوز الذي حققه فريقه على مانشستر سيتي أمس في البريميرليج.



نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وتمكن ليفربول من تحقيق الفوز على مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في. اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدث فان دايك خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، قائلا:" الفوز على مانشستر سيتي مهم للغاية، حققنا انتصار مهم على منافسنا المباشر، بطل الموسم الماضي، أعتقد أنها ثلاث نقاط مهمه جدا لدينا".

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وتابع:"لم يحسم أي شئ بعد، لدينا العديد من المباريات المتبقية حتى مايو المقبل، علينا التركيز وتحقيق نتائج إيجابية".

وواصل:" من الجيد جدا أن تذهب لمنتخب بلادك وانت محقق الثلاث نقاط، هذا شئ إيجابي، قبل فترة التوقف الدولي".

وأكمل المدافع الهولندي:" شهر ديسمبر مزدحم بالمباريات، وسيتم لعب مباراتين خلال 24 ساعة، أمام أستون فيلا في كأس كاراباو و نصف نهائي كأس العالم للأندية في المساء التالي بقطر، علينا الحفاظ على لياقتنا البدنية".

وأتم:"لا يمكن أن يكون الجميع في أفضل حالاتهم كل لقاء، نأمل أن نكون كذلك في الأوقات الحاسمة".

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي، و8 عن أقرب منافسيه تشيلسي وليستر سيتي.