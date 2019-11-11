والد نيمار يحسم الجدل حول إنتقال نجله لبرشلونة

الإثنين 11 نوفمبر 2019

أنهى والد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي الجدل حول الأخبار المتعلقة بانتقال نجله إلى صفوف برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



هل يعود نيمار إلى برشلونة ؟

وقال والد نيمار في تصريح نقلتها وسائل الإعلام العالمية “نيمار ليس مستعداً للعودة إلى برشلونة، نحن في البرازيل الآن”.

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ليحسم بذلك الجدل حول مستقبل نيمار دا سيلفا مع باريس سان جيرمان خاصة بعد انتشار العديد من الأخبار التي تتحدث عن إمكانية تعاقد برشلونة مع النجم البرازيلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وغادر نيمار صفوف برشلونة في عام 2017 مقابل 222 مليون يورو كأغلى صفقة في التاريخ، وكان اللاعب قريباً من العودة في السوق الصيفية الماضية، إلا أنها فشلت في الساعات الأخيرة.

إصابة نيمار

وفي سياق متصل يعاني نيمار من إصابة في الوقت الحالي تعرض لها في مباراة البرازيل ونيجيريا قبل أسابيع، وخرج من الملعب في الدقيقة 12 ،حيث أعلن الموقع الرسمي لباريس سان جيرمان عقب نهاية المباراة تعرض النجم البرازي لإصابة في أوتار الركبة اليسرى.