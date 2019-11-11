الامارات | مخاوف من تجدّد إصابة محمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف من تجدّد إصابة محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطرت حالة من القلق على جماهير نادي ليفربول، عقب مباراة الفريق مساء أمس، أمام نظيره مانشستر سيتي، والتي جمعت الفريقين على أرض ملعب "الأنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت بفوز ليفربول بنتيجة "3-1"، في ليلة تألق خلالها وبشكل لافت الجناح المهاجم لبطل أوروبا المصري محمد صلاح، بتسجيله الهدف الثاني للـ"ريدز"، قبل أن يسقط الفرعون المصري على أرض الملعب في الدقائق الخمس الأخيرة، على أثر كرة مشتركة مع مدافع المان سيتي البرازيلي فيرناندينيو، جراء تدخل عنيف من الأخير أدى إلى لجوء مدرب ليفربول يورغن كلوب للدفع بالمدافع جو غوميز بديلاً عن اللاعب المصري في أرضية الملعب.

ورجحت تقارير صحافية بريطانية، تجدّد إصابة محمد صلاح في الكاحل من جديد، والتي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام ليستر سيتي، عقب تدخل عنيف من المدافع البلجيكي حمزو تشودري، خصوصاً أن صلاح ظهر في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة الريدز أمام مان سيتي يجلس على دقة البدلاء والجهاز الطبي يلتف حوله يضعون الثلج على قدمه ومن ثم يربطونها بالضمادات الطبية، قبل أن يخرج من أرضية الملعب مع صافرة النهاية، وهو يلف قدمه والثلوج عليها، الأمر الذي أثار حفيظة مشجعي ليفربول حول ما إذا كان صلاح قد تعرض مجدداً لإصابة قد تبعده عن الملاعب.