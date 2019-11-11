شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة أخيرة للاعبي المنتخب الأوليمبي اليوم استعدادًا لغانا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يلقي شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، محاضرة أخيرة على اللاعبين اليوم، قبل مواجهة غانا في الثامنة مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية للدور الأول ببطولة أفريقيا تحت 23 عاما.
ويشرح «غريب» للاعبين مواطن القوة والضعف في منتخب غانا وكيفية استغلال نقاط الضعف لتحقيق الفوز لضمان الصعود للدور نصف النهائي من البطولة.
كان المنتخب قد فاز على مالي في لقاء الافتتاح بهدف دون رد سجله مصطفى محمد في الشوط الأول.
ويتصدر المنتخب مجموعته برصيد 3 نقاط يليه غانا والكاميرون برصيد نقطة لكل منتخب بينما تتذيل مالي المجموعة بدون نقاط.
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