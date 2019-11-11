شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب نيجيريا: المباراة أمام زامبيا ستكون ممتعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد إماما إماباكابا، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، صعوبة مباراة فريقه أمام زامبيا المقرر لها غدا الثلاثاء على ملعب السلام بالجولة الثانية في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

تحتضن مصر البطولة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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وقال إماما في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «المباراة أمام زامبيا ستكون ممتعة، وجميع الفرق في البطولة لديها نفس الحظوظ في التأهل، وسنلعب للهجوم من أجل تحقيق المطلوب».

وأضاف: «كل فريق يخوض المسابقة بأهداف مختلفة، لكن سنلعب غدا من الانتصار للحفاظ على حظوظنا في التأهل». وتابع: «المباراة الأولى انتهت، ومباراة الغد سنخوضها من أجل الانتصار فقط ونحن قادرون على تحقيق ذلك».

وعن تواجد الألماني جيرنوت روهر، المدير الفني للمنتخب النيجيري في مصر لحضور البطولة، أكد إماما: «تواجده من أجل متابعة اللاعبين عن قرب، لكن أنا صاحب القرار الفني في المباريات».

واستطرد: «من الصعب خسارة المباراة الأولى، لكننا قدمنا مباراة جيدة، ويجب أن نخوض مباراة الغد من أجل الانتصار». واختتم: «نحن لدينا الاحترام للفريق الزامبي وأمامنا تحدٍّ قوي، لكن مباراة الغد مختلفة عن كوت ديفوار، وفي حال عدم تحقيق النقاط سيكون أمرا صعبا»