شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب جنوب أفريقيا الأوليمبي يؤكد صعوبة مواجهة كوت ديفوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، أن المباراة المقبلة أمام كوت ديفوار مهمة وصعبة للغاية للفريقين، خاصة بعد حصول الفريق على نقطة من المباراة الأولي، بالتعادل مع زامبيا.

وأضاف المدرب ديفيد خلال المؤتمر الصحفي لمباراة جنوب أفريقيا ضد كوت ديفوار: «المباراة الماضية لم لم نمتلك جميع اللاعبين لكن الموضوع اختلف للغاية في المباراة القادمة.

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وقال إن النجاحات التي تحققها الأندية وتحقق فيها بطولة مثل صن داونز، على عكس المنتخبات، وهو أمر يحتاج إلى دراسة من المسؤولين ببلدي.

وأوضح أن هناك العديد من اللاعبين سيظهرون في المباراة غدا لأول مرة، وشاركوا بفاعلية في التصفيات وكانوا نقاط قوتنا في التأهل.

وقال: «بالطبع نسعى إلى التأهل إلى أوليمبياد طوكيو، مثلما حدث مع منتخب الناشئين الذي شارك في كأس العالم».