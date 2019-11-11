شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل يحسم مواجهة ألميريا وريال سرقسطة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حسم التعادل الإيجابي «1-1» نتيجة مباراة ألميريا وريال سرقسطة، والتي جمعت بين الفريقين، الأحد، في دوري الدرجة الثانية الإسباني.
سجل لألميريا لاعبه داروين نونيز، في الدقيقة 45، وتعادل لسرقسطة،ميجيل ليناريس، في الدقيقة 65.
ويحتل ألميريا المركز الـ3 بـ25 نقطة، فيما يأتي سرقسطة في المركز السادس، بـ23 نقطة.
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