شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميسي يصالح جريزمان بعد الخلاف الشهير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019 انتشرت ادعاءات في وسائل الإعلام الإسبانية خلال الفترة الماضية تفيد بتوتر علاقة ميسي مع جريزمان منذ قدومه في الصيف الماضي من أتلتيكو مدريد.

ونشرت شبكة “Otro” فيديو مصور ظهر في ميسي وهو يصافح لاعبي برشلونة بعد نهاية المباراة وقام باحتضان جريزمان في النهاية ليكذب الصحافة ووسائل الإعلام. وعادل ميسي الرقم القياسي المسجل باسم البرتغالي كرستيانو رونالدو في الليجا ، بانه اكثر من سجل هاتريك في تاريخ بطولة الليجا ب٣٤ هاتريك لكلا منهما .

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