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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية.. انتهاء قضية لاعب النصر حمدالله وموظفة المطار بتنازل الطرفين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
كشفت تقارير صحفية أن المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم نادي النصر السعودي، أبلغ محامي ناديه، صباح اليوم الاثنين، بتنازله عن قضيته، فجر الخميس الماضي، مع موظفة التفتيش بمطار الملك خالد الدولي.
وطبقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“ عبر مصادرها الخاصة، فقد حضر المحامي إلى النيابة العامة وصدق التنازل بإلإضافة إلى تنازل الموظفة ”الرقيب العسكري“ عن حقها، وبذلك تغلق القضية تمامًا بتنازل الطرفين.
وسحب حمدالله شكواه تجاه أحد الموظفين الذي وجه له عبارات غير لائقة. وقال الهداف المغربي لـ“الرياضية“: ”سامحته ابتغاء وجه الله“.
يشار إلى أن حمدالله عند مغادرته فجر الخميس الرياض إلى نيويورك الأمريكية تبادل الاتهامات مع إحدى موظفات التفتيش في مطار الملك خالد الدولي وذلك بعد مرور زوجته الحامل تحت جهاز التفتيش الآلي، وتحولت القضية للشرطة وصولاً إلى النيابة العامة.
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