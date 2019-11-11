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رقم قياسي لليفربول دون خسارة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

اشار الموقع الرسمي لنادي ​​ الانكليزي الى ان الفريق يستمر بتقديم المستوى الرائع الذي يقدمه منذ بداية الموسم، واضاف الموقع :" مازال رجال المدرب يورغن كلوب دون هزيمة في آخر 46 مباراة في الممتاز في أنفيلد، بـ 36 فوزًا و10 تعادلات.

وكان الفوز الذي حققه على السيتي أيضًا هو فوزه الثالث عشر على التوالي في الدوري المحلي، وهو رقم قياسي في عصر الدوري الممتاز ".

في وقت يحتل ليفربول الصدارة بفارق ثماني نقاط عن اقرب منافسيه قبل فترة التوقف الدولي في شهر تشرين الثاني الحالي، بعد ان رفع ليفربول الفارق في صدارته إلى ثماني نقاط بعد فوزه على ​مانشستر سيتي​.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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