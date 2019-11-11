استنكار واسع لتعسفات قطر ووقاحة لاعبها ضد اليمن ومطالبات بالإنسحاب من خليجي 24

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

أثارت تعسفات دولة قطر تجاه الجمهور اليمني ووقاحة لاعبيها ضد أحد لاعبي المنتخب، إستنكاراً يمنياً واسعاً وصل إلى حد المطالبة بإيقاع عقوبات على قطر، فيما طالب أخرون المنتخب اليمني بالإنسحاب من خليجي 24 الذي تستضيفه قطر رداً على هذه التصرفات .



وامتلأت صفحات النشطاء اليمنيين والعرب على مواقع التواصل الإجتماعي بعبارات الإستهجان لتصرفات قطر ولاعبيها والمشيدة بالروح الرياضية التي تمتع بها الجمهور اليمني ولاعبي المنتخب الوطني .

وطالب مغرد يدعى Hamam كل مواطن يمني غيور بإيصال صوت الإستنكار والغضب للمعنيين في الإتحاد الآسيوي فيما يخص الإساءة إلا أخلاقية من قبل لاعب المنتخب القطري رقم12 على لاعب منتخبنا الوطني .

وقال "كما نطالب من إدارة المنتخب الوطني تقديم مذكرة شكوى للإتحاد فيما يخص الإساءة" .

فيما أشار عادل الهرش إلى أن هذا هو الفرق بين رجال اليمن وعيال الشغالات في قطر .

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أما الصحفي المعروف، صلاح مخارش، فقال "يظهر ان حقد النظام القطري على #اتفاق_الرياض والذي رعته المملكة و الامارات بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي وهو ما لا ترغب به قطر قد بدأ تأثيره حتى في مباراة قطر اليمن للشباب في الدوحة امس حيث تهجم القطريين على اليمنيين في الملعب ومنع الجمهور اليمني من الدخول" .

بدوره علق محمد العرب قائلاً "بصراحة منتخب اليمن ينقصه الدعم المادي الكافي ومنتخب قطر تنقصه الاخلاق واشياء اخرى لا داعي لشرحها" .

وقال الناشط اليمني farouk alhoumidy تعليقاً على الحادثة "المنتخب القطري للشباب ينقصه الادب والاخلاق نعم المال لايصنع الاخلاق" .. مخاطباً القطريين بقوله "هل توجد لديكم مادة في الأدب و الاخلاق" .

وأضاف "كم انا فخرو بـ أخلاق المنتخب اليمني للشباب نشكركم من اعماق قلوبنا الف مبروك للمنتخب اليمني للتأهل لنهائيات كاس آسيا" .

كما فتح الحادثة باب المقارنة أمام التعامل السعودي مع المنتخب الوطني والتعامل القطري، حيث أشار المغردون، إلى أن السعودية فتحت أبواب ملاعبها للجماهير اليمنية وسمحت لهم بمؤازرة المنتخب الوطني .

وأضافوا، أن المنتخب والجمهور السعودي على الرغم من إنتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي إلا أنهم توجهوا بالتحية للمنتخب الوطني وللجماهير اليمنية على الحماسة التي أشعلوا بها المدرجات .