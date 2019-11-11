انريكي يوافق على تدريب أرسنال.. لكن بشرط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

رفض مدرب برشلونة السابق، ​لويس إنريكي​، عرضا من ​أرسنال​ لتدريب الفريق في الوقت الحالي.

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وكان إنريكي على اتصال مع مدير الفريق، راوول سانليهي، من اجل اتفاق على خلافة المدرب الحالي، ​أوناي إيمري​، بهدف تحسين مسيرة الفريق اللندني.

ومع ذلك، وبينما لم يهتم إنريكي بالوظيفة، تصر مصادر إسبانية على أنه أخبر سانليهي أنه لن يفكر في الامر في منتصف الموسم، بل يفضل ان يتولى المهمة في مطلع الموسم المقبل.

وما زال الكاتالوني خارج كرة القدم منذ تنحيه عن تدريب ​منتخب إسبانيا​ قبيل وفاة ابنته المريضة.