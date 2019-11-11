- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انريكي يوافق على تدريب أرسنال.. لكن بشرط والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019
رفض مدرب برشلونة السابق، لويس إنريكي، عرضا من أرسنال لتدريب الفريق في الوقت الحالي.
وكان إنريكي على اتصال مع مدير الفريق، راوول سانليهي، من اجل اتفاق على خلافة المدرب الحالي، أوناي إيمري، بهدف تحسين مسيرة الفريق اللندني.
ومع ذلك، وبينما لم يهتم إنريكي بالوظيفة، تصر مصادر إسبانية على أنه أخبر سانليهي أنه لن يفكر في الامر في منتصف الموسم، بل يفضل ان يتولى المهمة في مطلع الموسم المقبل.
وما زال الكاتالوني خارج كرة القدم منذ تنحيه عن تدريب منتخب إسبانيا قبيل وفاة ابنته المريضة.
كانت هذه تفاصيل خبر انريكي يوافق على تدريب أرسنال.. لكن بشرط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.