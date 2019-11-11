شكرا لقرائتكم عيب ماعندناش الكلام ده ..مدير قطاع الناشئين بالمقاصة يرد على مصطفى يونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد المنشاوي في تصريحات خاصة: عيب ماعندناش الكلام ده كرة القدم مافيهاش واسطة ولا نختار إلا من يستحق اللعب في الفريق، والدليل أن لدينا 4 فرق تنافس في قطاعات الناشئين بمختلف بطولات الجمهورية.
كانت هذه تفاصيل خبر عيب ماعندناش الكلام ده ..مدير قطاع الناشئين بالمقاصة يرد على مصطفى يونس... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.