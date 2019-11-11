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عيب ماعندناش الكلام ده ..مدير قطاع الناشئين بالمقاصة يرد على مصطفى يونس...

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جدة - عمرو شويل فى أول رد فعل له ، علق أحمد المنشاوي مدير قطاع الناشئين بنادي مصر المقاصة على التصريحات المثيرة للجدل لـ مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق، بشأن معايير اختيار الناشئين في مصر.

 

وأكد المنشاوي في تصريحات خاصة: عيب ماعندناش الكلام ده كرة القدم مافيهاش واسطة ولا نختار إلا من يستحق اللعب في الفريق، والدليل أن لدينا 4 فرق تنافس في قطاعات الناشئين بمختلف بطولات الجمهورية.

 

وأثار مصطفى يونس الجدل فى  الوسط الرياضي بتصريحاته الأخيرة في مقطع فيديو مؤكداً وجود مجاملات فجة داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وباقي الأندية الكبرى في مصر، حيث أعرب عن غضبه من هذه المجاملات بشكل يسيىء لمسئولي الأندية.
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