شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلي يخضعون لاختبار الوزن.. وفايلر يقود المران بعد عودته من سويسرا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لاعبو الأهلي يخضعون لاختبار وزن فى مران الفريق عصر اليوم الاثنين، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق واستمرت أربعة أيام، وذلك للتحضير لمرحلة ما بعد التوقف والتي تشهد استكمال الفريق لمنافسات بطولة الدوري العام ومواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحذر السويسري رينيه فايلر اللاعبين من زيادة الوزن متوعداً المخالفين بفرض عقوبات مالية كبيرة، ويتجمع لاعبو الفريق في الثالثة عصرا على أن ينطلق المران في الرابعة وفقا للموعد الذي حدده الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

Advertisements