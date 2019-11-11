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لاعبو الأهلي يخضعون لاختبار الوزن.. وفايلر يقود المران بعد عودته من سويسرا...

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جدة - عمرو شويل لاعبو الأهلي يخضعون لاختبار وزن فى مران الفريق عصر اليوم الاثنين، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق واستمرت أربعة أيام، وذلك للتحضير لمرحلة ما بعد التوقف والتي تشهد استكمال الفريق لمنافسات بطولة الدوري العام ومواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

وحذر السويسري رينيه فايلر اللاعبين من زيادة الوزن متوعداً المخالفين بفرض عقوبات مالية كبيرة، ويتجمع لاعبو الفريق في الثالثة عصرا على أن ينطلق المران في الرابعة وفقا للموعد الذي حدده الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

 

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وعاد رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي ، إلى القاهرة أمس ،الأحد، قادماً من سويسرا بعد الحصول على إجازة سريعة عقب انتهاء معسكر الفريق الأخير فى الإمارات.
ويقود فايلر تدريبات الأهلي غداً إستعدادا لاستكمال منافسات الدورى الممتاز وانطلاقة مشوار الفريق بدور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا، بلقاء النجم الساحلي  التونسى المقرر له 29 نوفمبر الجارى.

 

 

وكشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق أن الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية ممكنة من فترة توقف الدورى الحالية بسبب ارتباط المنتخب الأول بمباراتى كينيا وجزر القمر، وأيضا المنتخب الأولمبى بمنافسات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لنهائيات طوكيو 202 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر.

وأضاف عبد الحفيظ أنه يجرى البحث والتنسيق مع بعض الأندية لخوض مباراتين وديتين على أقصى تقدير خلال فترة التوقف الحالية، مؤكدًا أن الأمر قيد البحث.

 

 

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