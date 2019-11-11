شكرا لقرائتكم رئيس قطاع الناشئين بالأهلي يرد على تصريحات مصطفى يونس المثيرة للجدل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتحي مبروك وأكد فتحي مبروك، قائلا: "ما بنردش على حد الأهلي كبير واحنا كبار وربنا يهديه.. لا نختار اللاعبين إلا لأسباب فنية فقط، هذه مبادئ الأهلي ولن تتغير على مدار تاريخه" وكان مصطفى يونس قد أثار الوسط الرياضي بتصريحاته الأخيرة في مقطع فيديو مؤكداً على وجود مجاملات فجة داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وباقي الأندية الكبرى في مصر، حيث أعرب عن غضبه من هذه المجاملات بشكل يسيىء لمسئولي النادي .

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