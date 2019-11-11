صدمة جديدة للزمالك في تصنيف أندية العالم.. والأهلي الزعيم...

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وتعادل برشلونة مع سلافيا براج التشيكي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما بملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا، قبل أن يتغلب على سيلتا فيجو الإسباني بنتيجة 4 – 1 ضمن منافسات الدوري الاسباني "الليجا".
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