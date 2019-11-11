شكرا لقرائتكم صدمة جديدة للزمالك في تصنيف أندية العالم.. والأهلي الزعيم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تراجع نادي الزمالك 19 مركزاً "دفعة واحدة" في التصنيف الاسبوعي الصادر اليوم من موقع "clubworldranking" العالمى، ليحتل المركز الـ 125 عالمياً بدلاً من المركز الـ 106 الذي احتله في تصنيف الاسبوع الماضي.

في حين تراجع النادي الأهلي مركزاً واحداً ليحتل المركز الـ 42 عالمياً ويواصل الاحتفاظ بصدارة قائمة الاندية الافريقية والمصرية في التصنيف، بينما تقدم بيراميدز مركزاً واحداً ليحتل المركز الـ 95 عالمياً.

وواصل الأهلي تفوقه على العديد من الأندية الأوروبية مثل مانشستر يونايتد الانجليزي وروما الايطالي، وبوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن الالمانيين، وليون الفرنسي.

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وحافظ ناديا برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح على المركزين الاول والثاني في التصنيف، بينما تراجع مانشستر سيتي الإنجليزي "3 مراكز" ليحتل المركز السادس عالمياً.

وتعادل برشلونة مع سلافيا براج التشيكي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما بملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا، قبل أن يتغلب على سيلتا فيجو الإسباني بنتيجة 4 – 1 ضمن منافسات الدوري الاسباني "الليجا".