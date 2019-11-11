شكرا لقرائتكم أحمد بلال ينصح المنتخب الاولمبى بتغيير طريقة اللعب أمام غانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

و أكد بلال فى تصريحات اعلامية أن منتخب مصر يجب أن يخوض المباراة بأداء سريع لغلق مساحات المنتخب الغانى الذى يمتلك سرعات أقوى من المنتخب المالى .

و شدد بلال على أن المنتخب الغانى يمتلك شراسة و سرعة هجومية قوية ، ناصحا اللاعبين فى إستغلال فرصة الفوز لتحقيق حلم الجيل بالتأهل إلى الأولمبياد باللعب بروح قتالية عالية مع عدم إفتقاد التركيز من أول دقيقة إلى أخر دقيقة فى اللقاء .

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وتفوق منتخب مصر الاولمبي مساء الجمعة على منتخب مالي بهدف نظيف احرزه مصطفي محمد ، في مواجهة افتتاح البطولة .

وسيعتمد شوقى غريب على نفس التشكيل الذى خاض به مباراة مالي الأولي بإستثناء ناصر ماهر الذى تم إستبعاده رسمياً من البطولة للإصابة بخلع فى الكتف و حاجته لفترة علاجية لا تقل عن أربعة أسابيع ليتم الاستقرار على الدفع بعمار حمدي فى مركز الوسط بدلاً منه وسيكون التشكيل كالآتي محمد صبحي فى حراسة المرمى أمامه أحمد أبو الفتوح و أسامه جلال و محمد عبد السلام وكريم العراقي وفى خط الوسط المدافع أكرم توفيق و أحمد رمضان "بيكهام " و رمضان صبحي و عمار حمدي و صلاح محسن ثلاثى وسط هجومى ، و مصطفي محمد مهاجم صريح .