شكرا لقرائتكم الأهلي يحدد موقف أحمد الشيخ وحسين السيد فى مران اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتحسنت حالة الشيخ والسيد بصورة كبيرة قبل عودة الفريق من الإمارات، ويتحدد اليوم موعد انتظامهما في المران، بعد شكوى الثنائي من آلام في القدم، ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق و استمرت لمدة أربعة أيام، حيث يستعد الأهلي لمرحلة ما بعد التوقف والتي يخوض خلالها الكثير من التحديات محليا وإفريقيا .
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